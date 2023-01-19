وقفة في الخليل إسنادا للأسرى واحتفالا بالإفراج عن المناضل ماهر يونس

وطن: شاركت جماهير محافظة الخليل، اليوم الخميس، في وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واحتفالا بالإفراج عن الأسير ماهر يونس، بعد 40 عاما من الاعتقال.

ورفع المشاركون في المسيرة التي نظمها نادي الأسير، وحركة "فتح"، ولجنة أهالي الأسرى، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمؤسسات الرسمية والأهلية، العلم الفلسطيني وصور الأسرى وشعارات تطالب بنصرتهم، وصور المحررين كريم وماهر يونس.

وهنأ الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير أمجد النجار، الأسير المحرر ماهر يونس، باسم أهالي الأسرى والأسرى المحررين في محافظة الخليل، مؤكدا أن الفعاليات ستتواصل اسنادا ودعما للأسرى.

وفي كلمة "فتح" التي ألقاها مهند الجعبري، أكد أن الحركة ستبقى داعمة ومساندة لكل الأسرى حتى يتحرروا من سجون الاحتلال، مهنئا الأسير المحرر ماهر يونس بالإفراج عنه.

بدوره، أكد نائب محافظ الخليل خالد دودين، في كلمة فعاليات الخليل، أن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن الأسرى، وستبقى تدعمهم في مواجهة الإجراءات القمعية والتنكيلية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة الخليل إبراهيم نجاجرة، إن الأسرى يمثلون ضمير الشعب الفلسطيني، وإن قيادة شعبنا ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تبذل كل جهد ممكن للافراج عنهم.

ووجه الشيخ نواف الزغارنة في كلمة وجهاء محافظة الخليل، التحية إلى أبناء شعبنا في أراضي الـ48، خاصة بلدتي عارة وعرعرة والمثلث، مشيرا إلى أن الخليل متشوقة لاستقبال المحررين ماهر وكريم يونس.