بنك فلسطين يساهم في دعم دبلوم إدارة وأتمتة المكاتب بتنفيذ من جمعية الشابات المسيحية في القدس YWCA

وطن: ساهم بنك فلسطين من خلال برنامجه "فلسطينية"، في دعم برنامج دبلوم إدارة وأتمتة المكاتب الذي تنفذه جمعية الشابات المسيحية في القدس YWCA، والهادف إلى تطوير المهارات الإدارية والمالية ومهارات الحاسوب لدى النساء من المجتمع المقدسي، مستهدفاً 20سيدة من محافظة القدس من صاحبات المشاريع والخريجات والباحثات عن فرص عمل. ويشمل برنامج الدبلوم تنظيم لقاءات وورشات تدريبية ستمتد على مدار عام كامل، فيما سيتم منح السيدات المشاركات شهادة دبلوم متخصصة في ختام البرنامج.

وفي سياق مساهمة بنك فلسطين في دعم برنامج الدبلوم، ستعقد عبر برنامج فلسطينية، عدة لقاءات توعوية مصرفية تهدف إلى رفع الوعي المصرفي لدى المشاركات حول الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية، إضافة إلى تعريفهن بالخدمات الاستشارية غير المالية التي يقدمها البنك لصاحبات المشاريع والأعمال لتعزيز قدراتهن على اتخاذ القرارات المالية والمصرفية بشكل سليم، هذا إلى جانب الدعم المالي المقدم من البنك بهدف تنفيذ برنامج الدبلوم.

وفي نفس السياق، أكد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، أن اهتمام البنك بدعم البرنامج يترجم التزامه بمسؤوليته تجاه مجتمعه المحلي والمقدسي خاصة، بما يتوافق مع تركيزه على المساهمة في تمكين المرأة اقتصادياً لا سيما في محافظة القدس. وأردف الشوا "نحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز المعرفة المصرفية والمالية لدى السيدات المقدسيات إضافة إلى تقديم الاستشارات غير المالية، وذلك من أجل المساهمة في تمكينهن من تطوير وإدارة مشاريعهن وتوليد فرص عمل للنساء والشباب، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المقدسي، وهو ما ينسجم مع استراتيجية الاستدامة التي انتهجها البنك في كافة برامجه وعملياته الداخلية والخارجية". مبيّناً أن المنتجات المصرفية والائتمانية التي صممها البنك خصيصاً للسيدات ولصاحبات المشاريع والأعمال، ستسهم في تمكين السيدات المقدسيات من تحسين الوضع الاقتصادي لأسرهن ولمجتمعهن ككل، إلى جانب تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي.

وبدورها قالت السيدة ساندرين عامر أن جمعية الشابات المسيحية في القدس تنشط منذ عقود في مجالات تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مكانتها في المجتمع، من أجل الوصول إلى مرحلة المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار الفلسطيني. وبالتالي يتمحور عمل الجمعية حول برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز حقوقها، وخلق قيادات شابة قادرة على المشاركة في صنع القرار، والتعلم المعرفي للأطفال. يتم ذلك من خلال عدة برامج وفعاليات أهمها برامج التمكين الأقتصادي التي يوفر للنساء والشباب العديد من البرامج التدريبية مثل الدبلوم والدورات المتخصصة والتقنية الطويلة والقصيرة والتي بمجملها تؤدي إلى التوظيف و/أو إفتتاح المشاريع الصغيرة.

إن جمعية الشابات المسيحية في القدس وإنطلاقا من رسالتها المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وبتمكينها إقتصاديا، فإنها تحرص على إستمرار أداء وتطوير مركز التدريب المهني التابع لها، إذ أنه يمثل ركيزة أساسية أمام النساء الفلسطينيات للانخراط بسوق العمل،

ويذكر أن بنك فلسطين التفت منذ سنوات إلى أهمية دعم مشاركة المرأة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية، فبادر إلى إطلاق برنامج فلسطينية لتشبيك المرأة الفلسطينية بمختلف البرامج والتدريبات والفرص والإرشاد بما يسهم في تعزيز قدراتهن ومهاراتهن في مختلف المجالات. كما طوّر البنك حزماً وبرامج مميزة تستهدف رياديات وسيدات الأعمال والتي تتيح لهن إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية والائتمانية بمزايا فريدة بما يساهم في تحفيزهن على خوض مجالات ريادة الأعمال والمشاركة في دفع العجلة الاقتصادية على مستوى محافظات الوطن.