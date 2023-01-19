سفير الأرجنتين يزور متحف ياسر عرفات

وطن: زار سفير الأرجنتين لدى فلسطين مارتين ارنيستو لافورجيه، اليوم الخميس متحف ياسر عرفات.

واستقبل د. أحمد صبح مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، سفير الأرجنتين والوفد المرافق له، حيث أطلعهم على تفاصيل العرض المتحفي الذي يروي أبرز الأحداث والتطورات والجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية خلال الأعوام المائة التي سبقت استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وقام السفير والوفد المرافق لهم، بجولة في أروقة متحف ياسر عرفات تعرفوا من خلالها على رواية الحركة الوطنية الفلسطينية، وسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات.