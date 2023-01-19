"التربية" تسلّم نادي الأسير رسائل طلبة فلسطين إلى الحرّ كريم يونس

وطن: سلّمت وزارة التربية والتعليم، نادي الأسير الفلسطينيّ، 40 ألف رسالة كتبها طلبة فلسطين إلى الحرّ كريم يونس، بمناسبة الإفراج عنه بعد أن أمضى كامل مدة محكوميته في معتقلات الاحتلال، والبالغة 40 عامًا.

وشارك في الفعالية، وكيل الوزارة د. نافع عساف، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وطاقم من "التربية" والنادي.

وكان النادي وبالشراكة مع الوزارة، أطلقا هذه المبادرة، بتوجيهات من وزير التربية د. مروان عورتاني، ورئيس النادي فارس، تحت عنوان: 40 ألف رسالة وفاءً للقامة الوطنية كريم يونس، ورفاقه من الأسرى القدامى الذين مر على اعتقالهم عقود من الزمن في معتقلات الاحتلال.

وأكّد القائمون على الفعالية، أنّ رسائل الطلبة عكست مستوى الوعي الكبير حيال أبرز وأهم قضايانا، وكانت ردًا واضحًا على محاولات الاحتلال المستمرة في استهداف الوعي الجمعي الفلسطيني، وتحديدًا لدى الأجيال الجديدة، وجزء منه قضية الأسرى.

ولفت المشاركون إلى الدور الكبير الذي قامت به وزارة التربية بطواقمها كافة والعاملين فيها، لما أبدوه من جدية كبيرة في متابعة سير هذه المبادرة، التي كان لها صدى واسعًا بين عائلات الأسرى، والأسرى أنفسهم، لافتين إلى أنّ إسهامات الطلبة تجاوزت الرسائل، إلى إنتاج لوحات فنية، وكتابة نصوص نثرية وأشعار.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ فعاليات شعبية في مختلفة المحافظات ستنطلق بالشراكة مع كافة المؤسسات للاحتفاء بحرية الأسير ماهر يونس عميد الأسرى الفلسطينيين، الذي عنه اليوم.