الاستخبارات العسكرية تعتقل منير الجاغوب

وطن: اعتقل جهاز الاستخبارات العسكرية مساء أمس الأربعاء مسؤول العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب.

وجاء هذا الاعتقال بعد انتشار تسرييات صوتية نُسبت الى الجاغوب، ينتقد فيها مسؤولين في جهازي الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية.

وحسب التسجيلات التي نُسبت للجاغوب فقد جاء انتقاده لمسؤولي جهاز الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية على خلفية اعتقال شقيقه معتصم الجاغوب من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية، علما انه عسكري في جهاز الضابطة الجمركية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قرارا من هيئة قضاء وقوى الامن يظهر انه جرى توقيف منير الجاغوب - مرتب الشرطة، بتهمة "الذم الموجه الى القائد الأعلى أو المحاكم او الهيئات أو القوات، والقيام بما من شأنه إضعاف روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء" كما ورد في نص القرار الذي جرى تداوله.