جماهير غفيرة تشيع الشهيدين ادهم جبارين وجواد بواقنة في جنين

وطن: شيعت جماهيرية غفيرة اليوم الخميس، الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة في جنين، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي، وحمل فيها المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة قبل التوجه إلى منزليهما لإلقاء نظرة الوادع عليهما، ثم توجه المشيعون إلى ملعب مخيم جنين لأداء صلاة الجنازة، ومن ثم إلى مقبرة شهداء المخيم لمواراتهما الثرى.

وردد المشييعون هتافات داعمة للمقاومة، وتُطالب بالثأر من الاحتلال الإسرائيلي، وسط مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية وعدد من المقاومين.

يذكر ان مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، اعلنت فجر اليوم الخميس، عن استشهاد المواطنين: المربي جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما)، الذي ارتقى برصاص قناصة الاحتلال خلال تواجده في منزله، والاسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، وهو أحد قادة كتيبة جنين، وقد ارتقى خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم فجر اليوم بأعداد كبيرة من الآليات.