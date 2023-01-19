وزير التربية يلتقي وفداً من أذربيجان

وطن: التقى وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني، اليوم، وفداً أذربيجانياً؛ يُجري زيارة إلى فلسطين؛ للتباحث في آفاق التعاون خاصة؛ في مجال دعم الأبنية المدرسية.

وخلال اللقاء؛ ثمن عورتاني هذه الزيارة، مؤكداً أهمية ما تتضمنه من تركيز على التعاون في مجال دعم تشييد المدارس؛ لتوفير بيئة جاذبة، كما استعرض بعض منطلقات التطوير الراهنة؛ من أهمها البرنامج الوطني لتبني المدارس.

ووضع الوزير الوفد في صورة التحديات التي تواجه توفير أبنية مدرسية جديدة، وتحديداً في القدس والمناطق المستهدفة بفعل الاحتلال والقيود التي تحول دون تشييد مدارس أو أبنية قائمة.

من جانبهم، أوضح أعضاء الوفد أن زيارتهم تندرج في إطار استكشاف آفاق التعاون ودراسة إمكانية تمويل بناء أبنية مدرسية، بما يتقاطع والأولويات التي تتبناها الوزارة، وبحث آلية تأطير التعاون المستقبلي.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد نظمت زيارة ميدانية للوفد الذي وصل أمس، إلى عدد من التجمعات السكانية في تربية جنوب نابلس، حيث جرى الإطلاع على واقع الأبنية المدرسية والأولويات فيها.