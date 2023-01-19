ماهر يونس يعانق الحرية بعد 40 عاما

وطن: بعد 40 عاما في سجون الاحتلال، تنفس الأسير ماهر يونس من الداخل المحتل فجر اليوم نسائم الحرية.

وافرجت قوات الاحتلال فجر اليوم عن الأسير يونس من سجن النقب بعد اعتقال استمر 40 عاما.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال افرجت عن يونس من سجن النقب، وهو في طريقه الى منزله في بلدة عارة بالداخل المحتل.

وبالتزامن مع ذلك وفي محاولة للتنغيص على يونس وعائلته فرحة الحرية، قالت مصادر عبرية ان وزير الامن القومي ايتمار بن غفير قرر نشر قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الليلة في وادي عارة لإحباط أي محاولة لتنظيم احتفالات بخروج الأسير ماهر يونس، وقال بن غفير: "هذا الحدث هو اختبار لسيادتنا، يجب ألا نسمح بأي حال من الأحوال بتشجيع ودعم الإرهاب".

واعتقل يونس، في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير 1983، وذلك على خلفية مقاومته للاحتلال وانتمائه لحركة "فتح"، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال ابن عمه المناضل كريم يونس، بالإضافة إلى رفيقهم سامي يونس، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وكان في حينه أكبر الأسرى سنّا، وتوفي بعد أربع سنوات من تحرره.

وتعرض يونس لتحقيقٍ قاسٍ في حينه، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام، وبعد شهر من الحكم عليه، أصدر الاحتلال حُكمًا عليه بالسّجن المؤبد مدى الحياة، وفي عام 2012، تم تحديد المؤبد له بـ40 عاما، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده في عام 2008، علما أن والده أسير سابق أمضى 8 سنوات في الأسر.

وولد يونس في السادس من كانون الثاني/ يناير 1958، في قرية عارة داخل أراضي عام 1948، وله خمس شقيقات، وشقيق، درس في المدرسة الابتدائية، والثانوية في قرية عارة، وفي المدرسة الصّناعية في الخضيرة، وخلال سنوات أسره حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية.

وكان يونس قد بعث رسالة لأبناء شعبنا قبيل الإفراج عنه، قال فيها: "تحية لكل من قال أنا فلسطيني وحر، أتطلع إلى لقائكم بكل حب ووفاء، وأنتظر تلك اللحظة التي أكون فيها حرا بينكم، بعد أن ملت الأيام والسنوات من وجودي خلف القضبان، متشوق لمشاهدة الجماهير العظيمة التي تهتف باسم فلسطين، ومتحمس لرؤية جيل الشباب المليء بقيم الوعي والمعرفة لنلتف سويا حول قضايانا ومستقبلنا، فأنا قدمت لوطني وضحيت لأجل شعبي ها أنا لا زلت حياً، وقادراً أن أعيش، وبعد يومين سأولد من جديد".

وأضاف: "أنتظر حريتي بكل حزن وألم، لأنني سأترك خلفي إخوتي ورفاقي الذين عشت معهم كل الصعاب والأفراح والأحزان، أغادرهم وقلبي وروحي عندهم، على أمل أن نلتقي قريبا جميعا أحرارا..."