استشهاد المقاوم أدهم جبارين والمدرس جواد بواقنة في عدوان واسع على مدينة جنين

وطن: أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، فجر اليوم الخميس، عن استشهاد مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، وهما: المربي جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما)، والذي ارتقى برصاص قناصة الاحتلال خلال تواجده في منزله، والاسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين "26 عاما"، أحد قادة كتيبة جنين، والذي ارتقى خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم فجر اليوم بأعداد كبيرة من الآليات.

وشهد المخيم، اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين، وقوات الاحتلال التي بدأت اقتحامها بتسلل وحدات خاصة بمركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية بنحو 70 دورية.

وتمكن المقاومون من تفجير عدة عبوات ناسفة بدوريات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية إلى أن المقاومة لم تتوقف عن الاشتباكات واستهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة طوال فترة الاقتحام لأكثر من ساعتين وحتى انسحاب تلك القوات.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم جنين، في محاولة لإزالة الحواجز على مدخل المخيم، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار عقب اقتحام المخيم. واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل المحيطة بالمخيم، كما عمدت إلى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المخيم.

وبارتقاء جبارين وبواقنة ترتفع حصيلة الشهداء إلى 17 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.