"إسرائيل" تنتقد تشبيه لافروف نهج واشنطن تجاه روسيا بـ"الحل الأخير" لهتلر

وطن: أبدت سلطات الاحتلال اعتراضها، مساء الأربعاء، على تشبيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الولايات المتحدة تجاه موسكو بـ "الحل الأخير"، معتبرة أنه لا يمكن المقارنة بين الأحداث الجارية و"أحلك فترة في تاريخ البشرية".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال لافروف إن واشنطن شكلت ائتلافا من دول أوروبا لحل "المسألة الأوروبية" بالطريقة نفسها التي سعى بها الزعيم النازي أدولف هتلر إلى "حل نهائي" لإبادة يهود أوروبا.

وأضاف لافروف في تصريحات للصحافيين: "باستخدامهم (أمريكا والغرب) أوكرانيا وكيلة لهم فإنهم يشنون حربا على بلادنا بالطريقة نفسها: الحل النهائي للمسألة الروسية".

و"الحل النهائي" مصطلح نازي استخدم إبان الحرب العالمية الثانية للإشارة إلى خطة للتعامل مع اليهود، دعت إلى ترحيلهم لمعسكرات الاعتقال وإبادتهم، وهي ما عرفت لاحقا بـ "الهولوكوست".

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال، في بيان، ردا على تصريحات لافروف، إن "الهولوكوست حدث فريد من نوعه، وأحلك فترة في تاريخ البشرية"، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأضاف المتحدث أن "المقارنة بين الأحداث الجارية وخطة الحل النهائي لهتلر لإبادة اليهود أمر غير مقبول".