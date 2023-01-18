نقابة المحامين تعلق العمل غدا بالمحاكم النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة

رام الله - وطن: أعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل الشامل في كافة المحاكم النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات طيلة يوم الخميس الموافق 19/01/2023.

وقرر مجلس نقابة في بيان وصل وطن نسخة عنه الإبقاء على الاعتصام في محكمة نابلس حتى الساعة الثانية من عصر يوم الخميس الموافق 19/01/2023.

ودعا مجلس النقابة الهيئة العامة للالتحاق بالاعتصام اعتبارا من الليلة وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 19/01/2023.

وقال المجلس انه سيبقى في حالة انعقاد دائم، مضيفا ان قراراته جاءت عقب الاعتداء على أحد المحامين من قبل احد موظفي محكمة بداية نابلس.

وقال المجلس في بيانه انه "في الوقت الذي تخوض فيه نقابة المحامين نضالاً مطلبياً للدفاع عن حقوق الهيئة العامة ضد كافة القرارات والسياسات والتعليمات التي تهدف الى تقويض كينونة واستدامة وجودها كنقابة وطنية لها تاريخها المجيد، ونتيجة لتطاول أحد موظفي محكمة بداية نابلس والاعتداء الهمجي والآثم على كرامة أحد المحامين أثناء أدائه لواجبه المهني والتهجم عليه، اذ أصبح هناك أسلوب متبع وممنهج من ادارة مؤسسة القضاء، وذلك لاستفزاز المحامين عبر سلوكيات ظاهرها بات ملموساً نتيجة تكرار الاعتداءات المتوالية من قبل موظفي المحاكم، ولأننا أصحاب رسالة عز وكرامة ولأننا نخوض معارك الكرامة بكل شموخ وكبرياء، يكون لزاماً علينا أن ننتصر لأنفسنا قبل الانتصار للقضايا العادلة، ولأن كرامة المحامي كانت وما زالت عنواناً للدفاع عنها والحفاظ عليها، تداعى مجلس النقابة للاجتماع الطارئ في حرم محكمة بداية نابلس"