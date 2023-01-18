محكمة الاحتلال العليا تقرر منع "أرييه درعي" من تسلّم وزارتي الداخلية والصحة بحكومة الاحتلال

وطن: قررت محكمة الاحتلال العليا إلغاء قرار نتنياهو بتعيين ارييه درعي وزيرا في حكومته، وبالتالي فالقرار منع درعي من تولي وزارتي الداخلية والصحة في الحكومة اليمينية ما قد يعني بداية تأرجح الحكومة .

وأعلنت المحكمة العليا عصر اليوم، الأربعاء، أن قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزير ينطوي على انعدام معقولية متطرف، وأن على نتنياهو نقله من منصبه.

وعقب حزب شاس على قرار المحكمة معتبرا أن "أمر جلل حدث في إسرائيل. المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع، وفيما هم يعرفون كل شيء عن الوزير أرييه درعي. وقررت المحكمة عمليا، اليوم، أن لا أهمية للانتخابات. وقرار المحكمة العليا سياسي وينطوي على عدم معقولية متطرف".

وقالت القناة 12 العبرية ان اضطرابا في النظام السياسي، عقب قرار المحكمة العليا الغاء تعيين زعيم شاس أرييه درعي وزيرا بأغلبية 10 قضاة.

وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إنه "إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة تخالف القانون، وحكومة لا تنصاع للقانون، هي حكومة غير قانونية. ولن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون. وإذا لم تتم إقالة درعي، فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولا دولة قانون".

وكتبت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، في قرارها أن "درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف".

وأشارت حيوت إلى "كمية إدانات درعي غير المألوفة" وأنه "يكرر المس بسلطة القانون" الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.