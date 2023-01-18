الاحتلال يزعم تعزيز "القسام" خطة عملياتية لأسر جنود قرب غزة

وطن: زعم تقرير عبري، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عززت جهودها في خطة عملياتية، من أجل أسر جنود الاحتلال، في المناطق المحاذية للقطاع، للدفع باتجاه صفقة تبادل الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، إن الهدف من عمليات الأسر، هو الحصول على مزيد من أوراق الضغط التي قد تمكن الحركة من إبرام صفقة تبادل الأسرى، وفقا للشروط التي تضعها الحركة.

وزعم التقرير أن خطة القسام، تتثمل بالمبادرة في أسر جندي للاحتلال، في عملية روتينية، ومفاجئة، تنفذها خلال يوم عادي، يخيم عليه "الهدوء الروتيني" وليس في جولة تصعيد، مع الاحتلال، لضمان الابتعاد عن استعداد الاحتلال، وتأهب القوات، لإحباط هكذا عمليات.

وادعى أن حركة حماس مستعدة لتحمل "تداعيات" عملية خطف جندي إسرائيلي، حتى لو كانت هذه التداعيات "مدمرة" على قطاع غزة، مقابل حصولها على "ورقة قوية للمساومة" تتمثل بجندي إسرائيلي على قيد الحياة، وذلك لصالح التوصل إلى "صفقة تبادل واسعة النطاق على غرار صفقة شاليط".