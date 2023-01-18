برعاية أبو هولي: الاحتفال بإطلاق وتوقيع كتاب "دير البلح دراسة التاريخ والمكان" للكاتبة سلوى المصري

وطن: برعاية الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين اقيم حفل توقيع كتاب بعنوان (دير البلح دراسة في التاريخ والسكان والمكان) للكاتبة سلوى المصري بتنظيم من ملتقى النخيل الادبي.

وجرى الحفل بحضور الاستاذ عبد الله تايه، والدكتور نعيم موسى، والدكتور ناصر اليافاوي، والأستاذة سلوى المصري، والأستاذ إبراهيم المصري، والعديد من الأدباء والكتاب، والنخب الثقافية والشعرية، والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، والمخاتير والوجهاء في قاعة الهلال الاحمر الفلسطيني بدير البلح.

وبعد تلاوة القرآن، والسلام الوطني رحب عريف الحفل محمد الباز ابو شادي بالحضور كل باسمه ولقبه ومكانته، وخص بالذكر من على المنصة الدكتور احمد ابو هولي، والاستاذ عبد الله تايه، والدكتور نعيم موسى، والدكتور ناصر اليافاوي، والاستاذة سلوى المصري، والاستاذ إبراهيم المصري.

كما شكر جمعية الهلال الاحمر على استضافتها للحفل،

وبدأ الحفل بعدد من الكلمات بكلمة كان اولها كلمة الدكتور احمد ابو هولي عضو اللجنةاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤو اللاجئين، حيث تطرق لضرورة الكتابة وتوثيق التاريخ والرواية الفلسطينية، ودعم الكتاب والادباء وسائر الإبداعات.

كما رحب بالحضور جميعاً مشددا على دعم دائرة اللاجئين لكل ما يوثق التراث والتاريخ للشعب الفلسطيني .

بدوره، قدم الكاتب عبد الله تايه الامين العام المساعد للاتحاد العام للكتاب الادباء الفلسطينيين كلمة الاتحاد، واشاد بجهود الملتقى المتنوعة.

واشاد بكتاب الاستاذة سلوى، ووجه الكتاب والمبدعين لنوعية الكتابة وانتقائها للوصول إلى المبتغى

كلمة القراءة في الكتاب قدمها الدكتور ناصر اليافاوي حيث اعطى نبذة عن مواطن الإبداع في الكتاب، وبعض الامور الموثقة فيه من ناحية نقدية إيجابية، ثم قدم عريف الحفل المتالق ابو شادي الباز فارسة الميدان حيث تحدثت عن مراحل الكتابة والإخراج، والادوار التي قامت بها حتى خرج الكتاب إلى النور، والفقرة الاخيرة كانت عبارة عن توقيع الكتاب للحضور الكرام والمهتمين، مع اخذ صور تذكارية مع الكاتبة، مع التنويه ان كل متحدث شكر القائمين والمتحدثين والداعمين والمشاركين والحضور الكرام، ومن إبداع إلى تميز.