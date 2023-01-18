وكالة الغوث تفصل رئيس اتحاد العاملين في "الاونروا" وتوجه لفت نظر لتسعة من أعضاء الاتحاد

وطن: فصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، اليوم الاربعاء، رئيس اتحاد العاملين في "الاونروا".

وقال رائد عميرة عضو اتحاد العاملين في "الاونروا"، في حديث لـ "وطن": "اليوم صباحا تم تسليم كتاب لرئيس الاتحاد جمال عبد الله بوقفه عن العمل، وهذه مرحلة خطيرة، بسبب اجراءات نقابية مشروعة كفلتها القوانين الدولية والاونروا ودستور الاتحاد".

ولفت الى أنه وصل اكثر من تسعة من اعضاء الاتحاد يوم امس "لفت نظر" مع خصم على رواتبهم، كجزء من محاولة ادارة الوكالة تكميم الافواه ورفضها للعمل النقابي، وفقا لما يقوله اتحاد العاملين.

واوضح عميرة أن الاتحاد دخل في حوار مع ادارة الوكالة منذ فترة طويلة دون جدوى وقال: "لنا مطلب عند الادارة من فترة طويلة، وقد دخلنا في حوار من شهر 5 العام الماضي، ومطالبنا تتعلق برواتب العاملين واستحقاقات لهم. الحوار اخذ وقتا طويلا ووصلنا لطريق مسدود، وتم اعلان نزاع عمل وفق الاجراءات القانونية في الاونروا، وحرصا منا على موظفينا ولاجئينا والمخيمات، قمنا بتمديد نزاع العمل وفتحنا الحوار مرة اخرى ومنحنا مدير العمليات الجديد ثلاثة اسابيع للتفاوض مع الادارة العليا في عمان حول حقوق الموظفين التي اقر بها، ولكن عاد لنا بعد خمسة اسابيع دون أي شيء، فاضطررنا لأن ندخل في تصعيد اكبر".

وتابع: اليوم لدينا اجتماع ممكن أن نتخذ فيه اجراء بإغلاق مكاتب الوكالة في الضفة، وهذا سيعود سلبا على وضعية الناس والمجتمع.

وأشار عميرة الى أن هناك اكثر من 3500 موظف في الضفة والقدس، وهذا عدد كبير جدا من العاملين.