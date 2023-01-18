عبد الرحيم الريماوي يكتب..الصمود الشعبي وبناء المؤسسات يزيد قوة الفلسطينيين بتجسيد الهوية الوطنية



الحركة الوطنية الفلسطينية تعاني من ازمة حالة "الانقسام الداخلي الاسود"، ولم تستطيع قيادة الشعب الفلسطيني لتحقيق التحرير وإزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة كما وعدت "الفصائل المنضوية وغير المنضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية". وللخروج من الازمة الراهنة على الكل الفلسطيني مدعو البدء بالبحث عن المفتاح الأساسي لتجسيد الوحدة الوطنية وفق تطبيق مفهوم "الشراكة السياسية وقبول الراي والراي الاخر" وفتح حلقات حوارية ودراسية بمشاركة الكل لاستخلاص الدروس والعبر وتبني استراتيجية وبرامج تقود الشعب وتحقق "الحرية والاستقلال"، في ظل غياب أي افق سياسي مطروح حاليا على المستوى العربي والإسلامي والدولي والإقليمي، المنشغل حاليا على تحسين معادلة التنمية الاقتصادية مقابل التكيف السياسي مع الواقع الاحتلالي الراهن، في ظل انشغال القوى "العربية والإسلامية والدولية والإقليمية الراهنة" بأزماتها الداخلية وبتحسين الشروط الحياتية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع شطب حقوق سبعة ملايين فلسطيني في الشتات من تجسيد حق العودة الذي ضمنه القرار الاممي رقم 194.

تحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق حق تقرير المصير" يدعو الشرائح والاطياف الفلسطينية "الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية وحزب الكنبة" الى التحرك الجاد والفاعل على المستوى الشعبي لإعادة البوصلة الفلسطينية الى مسارها الوطني التحرري، وممارسة الضغط على "الفصائل الوطنية والإسلامية" لمغادرة حالة "الانقسام الأسود والبغيض" وفق مفهوم القبول بالشراكة السياسية والرأي والرأي الاخر، لاستنهاض وتفعيل وتعزيز الوحدة الوطنية والصمود الشعبي على الارض، لإعادة اللحمة الوطنية الشعبية كما كان الحال الفلسطيني في انتفاضة عام 1967، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية في "الداخل والشتات" التي تمنح وتزيد من قوة الفلسطينيين لتجسيد الهوية الفلسطينية على الارض وفي مواجهة المخاطر والتحديات والسياسات للحكومة الاحتلالية الحالية "تهويد الضفة الغربية والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".

الكل الفلسطيني "بكل اطيافه والوانه السياسية والاجتماعية وحزب الكنبة" مطالبون بممارسة الضغط على حركتي "فتح وحماس" لمغادرة الانقسام وتنفيذ وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في "جزائر المليون ونصف مليون شهيد" والانخراط في العمل الشعبي والنضالي والكفاحي، وفق مفهوم الوحدة السياسية والميدانية والتشاركية في صنع القرار لتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية "الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق تقرير المصير" على كافة المستويات "المحلية والعربية والإسلامية والدولية والإقليمية". الكل الفلسطيني مطالب بمغادرة حالة الصراع الداخلي على سلطة تتحكم بكل مفاصلها السياسية والاجتماعية والاقتصادي والحدودية الحكومات الاحتلالية المتعاقبة.

الحوار الوطني الجاد وتحقيق المصالحة الفلسطينية على ارض الواقع يردم ويجسر الهوة السياسية والميدانية التي خلقها الانقسام، وبناء مؤسسات وطنية موحدة تشاركية وفق استراتيجية وبرنامج ورؤية كفاحية نضالية ترفع من منسوب تعزيز الوحدة الداخلية والصمود والتمسك والتشبث بالأرض، وخلق واقع والتفاف شعبي جديد على الأرض كـ"الالتفاف الشعبي حول عرين الأسود وكتائب جنين وكتائب بلاطة وغيرها من التشكيلات" لمواجهة التحديات والمخاطر الاحتلالية "الضم وتهويد الضفة الغربية والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".

لإنجاح الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الحقيقية على الأرض، يجب أولا، البدء بحوار وطني شامل بمشاركة كل الشرائح والوان الطيف الفلسطيني (الموالاة والمعارضة) ومغادرة "المناكفات السياسية" بتبني استراتيجيا وبرامج ميدانية وسياسية لحل القضية الفلسطينية لتجسيد الهوية الفلسطينية على الأرضي الفلسطينية و"إعادة بناء الحركة الوطنية كاستجابة شعبية فلسطينية ملحة"، ثانيا، مغادرة والتخلي عن اتفاق أوسلو الذي داسته وتواصل الدوس عليه الدبابات الإسرائيلية. "فشل التسوية" الذي لعب فيه الرئيس السابق دونالد ترامب دورا رئيسيا عندما اعلن القدس عاصمة أبدية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ثالثا، القبول بالتعددية السياسية والمشاركة في صنع القرار السياسي والتمسك بالثوابت الوطنية والقضية وتجسيد الهوية الفلسطينية على الأرض. رابعا، العمل على تعزيز الصمود والثبات والتمسك بالأرض ومواجهة سياسة التهجير بهدف المصادرة لصالح الاستيطان. خامسا، تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للتحركات والمسيرات الشعبية التي لعبت دورا مساندا ومهما لمنظمة التحرير والفصائل الاسلامية في انتفاضتي عام 1987 و عام 2000. سادسا، التمسك بخيار النضال والكفاح في مواجهة التحديات والخاطر الاحتلالية. سابعا، تبني وتطبيق مبدأ المساءلة والشفافية في كل المؤسسات الفلسطينية.

الحكومة اليمينية الاحتلالية الحالية، تفرض على الكل الفلسطيني "موالاة ومعارضة وقوى شعبية" تبني استراتيجية وبرامج وطنية نضالية كفاحية وخطط عمل لتغير الواقع الاستعماري الاحتلالي وتحقيق "الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق تقرير المصير" بمشاركة عربية وإسلامية وشعبية فاعلة (تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي واللوجستي) ومساندة الدول الصديقة والمؤيدة لتحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية.

السؤال المهم اين موقع القوى الدولية الإقليمية من تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية والقانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وهل ستكتفي الدول العربية والإسلامية بالانشغال بتحسين التنمية والاقتصادية مقابل التكيف السياسي في ظل استمرار الاحتلال بقتل الشباب والفتية وتهويد فلسطين التاريخية؟