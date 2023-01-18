الاحتلال يهدم منزلا وغرفة متنقلة ويستولي على أخرى جنوب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا ودمرت غرفة متنقلة واستولت على أخرى في قرية الرماضين جنوب الخليل.

وقال المواطن أحمد فريجات، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة عرب الفريجات جنوب الرماضين، وهدمت بالجرافات منزلا للمواطن يحيى ابو قويدر تبلغ مساحته (200 متر مربع)، جزء منه مأهول يؤوي عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، والجزء الآخر قيد الانشاء والتأهيل، كما هدمت السور المحيط بالمنزل ودمرت غرفة متنقلة واستولت على أخرى، وذلك بحجة عدم الترخيص.

(المصدر- وفا)