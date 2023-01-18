بنك الإسكان يتبرع بأجهزة مكتبية لمجلس قروي أبو فلاح

وطن: في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وسعياً من بنك الإسكان لإيجاد مفهوم جديد لخدمة المجتمع والتفاعل مع هيئاته ومؤسساته، من خلال مجموعة من المساهمات والتبرعات الموجهة للمرافق الخدماتية والبلديات في مختلف محافظات الوطن، قام بنك الإسكان مؤخرا بتقديم جهاز لابتوب لمجلس قروي أبو فلاح.

ومن جانبه، صرح أسامة حرز الله المدير الاقليمي لبنك الإسكان بأن بنك الإسكان يحرص دائما على تقديم الدعم للمؤسسات الخدماتية والتي تعنى بتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين في مختلف المدن الفلسطينية، وذلك ضمن التزامه بالمشاركة الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية بما يساهم بشكل فعال في تطوير وتوفير الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا حيثما تواجدوا.

هذا وقد أكد أن البنك لا يقتصر دوره على كونه مؤسسة اقتصادية فحسب، بل يتخطى ذلك بكثير حيث يقدم يد العون والمساعدة لمختلف فئات المجتمع.

وقد شكر رئيس مجلس قروي أبو فلاح عبد الكريم أبو عيده بنك الإسكان لتلبيته لاحتياجات المجلس القروي، حيث كان لهذه المساهمة الأثر في تسهيل عملية الأعمال المكتبية للمجلس وسد حاجتها مما سهل القيام بالأعمال وانجاز المهام المطلوبة بسهولة ودقة والتي من شأنها التحسين من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد جاء هذا التبرع انطلاقا من حرص الـبـنـك على التفاعل مع احتياجات ومتطلبات شعبنا وايماناً منه بأهمية توفير أجهزة ووسائل حديثة تساعد بإيجاد بيئة عمل متطورة بما يخدم المواطن ويسهل حياته.