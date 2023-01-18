مجلس الأمن يناقش اليوم تطورات القضية الفلسطينية

وطن: من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، نقاشًا مفتوحًا حول القضية الفلسطينية، والحالة في الشرق الأوسط.

وأشار مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى أهمية استمرار الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن الإجراءات غير القانونية، التي اتخذها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن العريضة التي وقعت عليها عشرات الدول رفضا لإجراءات الاحتلال الأخيرة ضد شعبنا هامة جدا، ويمكن البناء عليها لاتخاذ مواقف عملية من تلك الدول.

وكانت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، جددت تأكيدها على دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما أعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.

وأعربت هذه الدول في بيان صدر عنها مؤخرا، عن قلقها ورفضها لقرار حكومة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية ضد شعبنا وقيادته، مطالبة بالتراجع عن هذه الإجراءات التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال.