فيديو| مواجهات "عنيفة" خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة وانتشرت في محيط قبر يوسف تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وأضافت أن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة عبر شارع القدس وانتشرت في منطقة الضاحية المطلة على قبر يوسف، كما اقتحمت المنطقة قوة راجلة من منطقة جبل الطور.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة خلال اقتحامها المنطقة الشرقية لنابلس.

وأكدت أن انفجارا ضخما استهدف رتلا من دوريات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة.

وأغلقت جرافة عسكرية تابعة للاحتلال منتصف شارع عمان بالسواتر الترابية لمنع اقتراب الشبان من محيط قبر يوسف.

واندلعت مواجهات عنيفة في شارع عمان ومنطقة الضاحية تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتقلت قوات الاحتلال فتى بعد الاعتداء عليه ومحاولة دهسه بجيب عسكري.

كما استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم لاقتحام المنطقة الشرقية بنابلس.