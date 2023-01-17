قوات الاحتلال تقتحم يعبد وتواصل إغلاق بوابة "أم الريحان"

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى الى إندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد والقرى المجاورة، وتواصل لليوم الثاني على التوالي إغلاق البوابة العسكرية عند قرية "أم الريحان"، وتمنع أهالي قرى: خربة الرعدية، أم الريحان، وظهر المالح، التي تقع داخل جدار الفصل العنصري، من الدخول أو الخروج.

وكانت قوات الاحتلال قد حولت منزل المواطن يونس حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة إلى نقطة مراقبة عسكرية، ما أدى الى تقييد حركة عائلته.