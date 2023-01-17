الإحتلال ينشر القناصة والمشاة في عدد من شوارع نابلس

وطن: نشر الاحتلال القناصة على الأماكن المرتفعة في مدينة نابلس، إذ إعتلى قبل قليل عدداً من القناصة سطح عمارة سكنية مطلة على تل بلاطة، مع تواجد قناصة آخرين على أسطح المباني القريبة من مدرسة فهمي الصيفي، إضافة لجنود مشاة في منطقة نزول الماتورات وشارع الزيوت ومسجد يعيش، ومفرق المسلخ البلدي القريب من شارع بلاطة.

وأوضح شهود عيان لـوطن، أن جيش الاحتلال بدأ تحركاته بعدد من المركبات منطلقاً من حاجز حوارة، تمهيداً لتأمين حماية المستوطنين، في ظل وجود أخبار عن مشاركة بعض وزراء الاحتلال في الاقتحام.

ولفت إلى أن شبان أشعلوا الإطارات وأغلقوا شارع عمان وشارع الحسبة، ومفرق الغاوي وطريق المساكن تجاه عسكر الجديد القريبة من نابلس، لإعاقة اقتحام الاحتلال والمستوطنين المتوقع الليلة لقبر يوسف.

