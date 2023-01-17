شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي ترعى فريق أكاديمية الإبداع والتميز

وطن: قدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي رعايتها لفريق كرة القدم لأكاديمية الإبداع والتميز، ويشارك الفريق باسم دولة فلسطين في بطولة شرم الشيخ الدولية لأكاديميات كرة القدم، وتمثلت رعاية الشركة لفريق كرة القدم من خلال تقديم الزي الرياضي الخاص بالفريق خلال مشاركته في مصر والتي تمتد على مدار أسبوع كامل على ملاعب المدينة الشبابية العالمية بشرم الشيخ.

بدوره، قال مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي السيد عماد الهندي "إن الشركة تحرص على دعم الشباب الفلسطينيين على المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية لما لها من دور كبير في إكسابهم الخبرة والاحتكاك مع مواهب الدول الأخرى"، مبيناً أن تطوير الرياضة الفلسطينية هو من أهم الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها وتمكين الشباب في المجال الرياضي.

وأوضح الهندي أن فلسطين تمتلك الكثير من المواهب والفرق المميزة في رياضة كرة القدم والتي تحتاج رعايةً ومتابعة حتى تصل إلى المستويات المتقدمة وتحقق إنجازات رياضية متعددة، متمنياً لفريق أكاديمية الإبداع والتميز كل التوفيق في تمثيله لفلسطين في البطولة.

من جانبه، عبر مدير أكاديمية الإبداع والتميز لكرة القدم السيد إيهاب ضيف الله عن شكره لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على دعمها المقدم للفريق خلال مسيرته في بطولة شرم الشيخ الدولية لأكاديميات كرة القدم، مشيراً إلى أن فريق الأكاديمية يمتلك العديد الخبرات والقدرات الفنية التي تؤهلهم للمشاركة وإظهار المستوى المطلوب في البطولة وتمثيل اسم فلسطين في البطولات الدولية.

وأضاف ضيف الله إلى أن الأكاديمية تحرص على المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية لما لها من أثر كبير على مستويات اللاعبين الناشئين في صفوفها، موضحاً أن الأكاديمية تحرص بشكل كبير على توفير برامج تدريب غنية تضع اللاعبين على طريق التفوق في رياضة كرة القدم.

يشار إلى أن شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تحرص وضمن مسؤوليتها الاجتماعية على دعم الفرق الرياضية والسعي لتهيئة البيئة المناسبة للرياضيين الفلسطينيين والمواهب الشابة من خلال تقديم المعدات والدعم اللازم لاستمرار المسيرة الرياضية في فلسطين.