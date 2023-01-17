الاحتلال يغرم مواطنا من الأغوار 7 آلاف شيقل مقابل الإفراج عن جراره الزراعي

وطن: غرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من الأغوار الشمالية، مبلغ سبعة آلاف شيقل، مقابل الإفراج عن جراره الزراعي.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن الاحتلال غرم المواطن محمود هايل بشارات من خربة حمصة التحتا هذا المبلغ مقابل الإفراج عن جراره الذي استولى عليه قبل أيام أثناء عمله في أرض زراعية.

يذكر أن الاحتلال استولى منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم على أكثر من 80 جرارا زراعيا، ومركبة، وشاحنة، لمواطنين في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.