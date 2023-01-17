الاحتلال يستدعي عائلة الأسير ماهر يونس ويحذرهم من إقامة الاحتفالات

وطن: استدعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، عائلة الأسير ماهر يونس لتحذيرهم من إقامة الاحتفالات بتحرره.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن سلطات الاحتلال استدعت أفراد عائلة الأسير ماهر يونس وإبلغتهم بعدم السماح بأي احتفالات بخروجه وبعدم نصب خيمة للزوار.

ووفقاً لنادي الأسير، فالاحتلال ينفذ تهديدات وضغوط على الأسير ماهر يونس، وعائلته قبيل الإفراج عنه، تمثلت بنقل الأسير ماهر يونس مؤخرا للتحقيق بهدف استجاوبه قبل الإفراج عنه، وكان آخرها اليوم، كما نفّذ الاحتلال اقتحامات وتفتيشات متكررة لمنزل عائلته في الأراضي المحتلة عام 1948.