فوز رئيس مؤسسة النيزك عارف الحسيني بجائزة شواب العالمية للريادة المجتمعية

وطن: أعلن اليوم الثلاثاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية وبحضور 1600 شخصية عالمية فوز المهندس عارف الحسيني مؤسس ورئيس مؤسسة النيزك للإبداع العلمي وواحة الابداع المقدسية بجائزة شواب العالمية للريادة المجتمعية وتكريمه بلقب سفير الريادة المجتمعية العالمية.

هذا وقد حصد المهندس الحسيني جائزة شواب العالمية تقديراً لجهوده وابداعه في تأسيس وقيادة مؤسسة النيزك وواحة الابداع المقدسية والتي تخدم اليوم 30 ألف شاب وشابة من مختلف المناطق الفلسطينية وتوفر لهم الدفيئة العلمية والمهنية للنمو والتطور وتغيير واقعهم الاجتماعي والاقتصادي الى الأفضل.

استقبلت الجائزة العالمية هذا العام قرابة الـ 1500 مرشحاً ومرشحة من 190 دولة، وتخللت عملية اختيار الفائزين والفائزات دراسة الإنجازات بدقة وعناية كبيرة على يد لجنة دولية رفيعة المستوى، حيث تمخض عملها الذي استمر لأشهر طويلة عن فوز 16 ريادي مجتمعي وفي طليعتهم المهندس عارف الحسيني.

كما ويجدر بالذكر، ان مؤسسة شواب العالمية تأسست في سويسرا عام 1998م وتحتفل هذا العام بيوبيلها الفضي، وقد بادر الى تأسيسها البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وفاز بالجائزة العالمية خلال الخمسة وعشرون عاماً الماضية قرابة الـ 400 مبدع مجتمعي، وتم تصنيفهم كسفراء للريادة والابداع ودعمهم لتحسين حياة أكثر من 722 مليون انسان من حول العالم.