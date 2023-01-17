تدهور الوضع الصحي للأسير المريض عبد الباسط معطان

وطن: يُواجه الأسير المريض عبد الباسط معطان، من قرية برقة قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية، تدهورًا مستمرًا على وضعه الصحيّ.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان (48 عامًا) مصاب بسرطان في القولون، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال أبلغته بنيتها تجديد أمر اعتقاله الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل معطان يعاني من هبوط مستمر في الوزن، ووهن عام في الجسد.

ولفت النظر إلى أن إدارة السّجون تُواصل المماطلة بتقديم العلاج اللازم له؛ "منذ اعتقاله نُقل للمستشفى مرتين لإجراء صورة طبقية ومنظار".

وجاء في بيان نادي الأسير: "بعد شهر من إجراء الصورة للأسير معطان، أكّد له الطبيب، وهو طبيب عام وغير مختص، أن لديه كتلة على الرئة، ولم تحدد طبيعتها".

وفي تموز/ يوليو 2022، أعاد جيش الاحتلال اعتقال "معطان"، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري لـ 6 شهور، وذلك بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه بعد أن أمضى 6 شهور رهن الاعتقال الإداريّ.

وخلال تلك الفترة لم يتلق العلاج اللازم، وحتى بعد الإفراج عنه لم تتح له هذه الفترة القصيرة من متابعة علاجه وفق ما قرره الأطباء، كما أنّه كان بحاجة للسفر لمتابعة علاجه، إلا أنّ الاحتلال حرمه مجددًا من فرصة سفره للعلاج.

يذكر أن معطان أسير سابق أمضى نحو 10 سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.