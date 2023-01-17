استشهاد حمدي أبو دية برصاص الاحتلال قرب حلحول

رام الله - وطن: استشهد مقاوم برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم قرب حلحول في محافظة الخليل.

واعلنت وزارة الصحة استشهاد حمدي شاكر عبد الله أبو دية (40 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل

وقالت مصادر محلية ان جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب على مدخل النبي يونس ببلدة حلحول شمال الخليل.

ولفتت المصادر ان شابا نفذ عملية إطلاق نار على حاجز عسكري لجيش الاحتلال بسلاح كارلو على مفرق حلحول، واشتبك مع جنود الاحتلال.

واوضحت ان قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول المصاب.

ولفتت مصادر عبرية ان الشاب الفلسطيني الذي استشهد أطلق النار على جنود الاحتلال.

ونشر جيش الاحتلال السلاح الذي كان بحوزة المقاوم الذي ارتقى.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصية نسبت للشهيد .