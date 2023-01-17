الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم في مناطق متفرقة في الضفة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات تخللها اعمال تخريب وتدمير في المنازل.

وعرف من بين المعتقلين

يوسف الطيطي- مخيم الفوار

أكرم أبو هشهش- مخيم الفوار

أحمد كمال أبو طعيمة- مخيم الفوار

وعد البدوي- مخيم الفوار

فراس براهمية- مخيم الفوار

أمير غطاشة- مخيم الفوار

أنس أكرم أبو هشهش- مخيم الفوار

محمد هاني الخطيب- مخيم الفوار

جواد هديب- مخيم الفوار

أسامة هاشم خلوف- برقين

عمر الهاشم- قباطية

محمود ماهر ثلجي- سلواد شرق رام الله

مأمون محمود حامد- سلواد

بلال جادو- مخيم عايدة

المحرر مراد حيان طقاطقة- أم سلمونة

مراد محمود الشيخ- مراح براح