اعلان عن قطع الكهرباء عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظــــــة رام الله والبيرة:

يوم الثلاثاء عن كامل بلدة شقبا

يوم الأربعاء عن كامل بلدة مزارع النوباني وأجزاء من بلدة عارورة تشمل آخر البلدة من جهة مزارع النوباني.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.