تشييع جثمان الشهيد الطفل عمرو الخمور في بيت لحم

وطن: شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل عمرو خالد الخمور (14 عاما)، من مخيم الدهيشة، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء في قرية أرطاس، جنوب المحافظة.

وارتقى الطفل الخمور ظهر اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الرأس، خلال اقتحامها مخيم الدهيشة فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي مرورا بشارع القدس- الخليل، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخير، قبل أن يصلى عليه في ساحة صرح الشهداء على مدخل المخيم، ثم صوب مقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.

وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

وبارتقاء الطفل خمور، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 14 شهيدا، بينهم 4 أطفال.