مقتل 6 أشخاص في حادث مروري جنوب العراق

وطن: قتل 6 أشخاص، اليوم الاثنين، نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي في جنوب العراق، فيما كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وقال مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق عبد الحسين الجابري، إن الحادث وقع حينما اصطدمت حافلة تقل مشجعين متوجهين للبصرة، بشاحنة ما أدّى إلى مقتل ستة أشخاص.

وأضاف "الجابري"، أن خمسة جرحى أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطيرة، فيما تعرض ثلاثة آخرون لكسور مختلفة.



وأكد أن سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية، وطرقها الخارجية، منذ صباح اليوم.