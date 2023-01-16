حملة تمويل التعليم وإلغاء الديون لصالح التعليم في المنطقة العربية 2023 تنطلق بتاريخ (19.1.2023)

وطن: تعتزم الحملة العربية للتعليم للجميع – آكيا بالشراكة مع الائتلافات التربوية العربية، إطلاق حملة تمويل التعليم وإلغاء الديون لصالح التعليم في المنطقة العربية 2023 في مصر، السودان، اليمن، الصومال، فلسطين، الأردن، تونس، لبنان، موريتانيا.

وتنطلق حملة تمويل التعليم وإلغاء الديون لصالح التعليم في المنطقة العربية رسمياً، بقيادة سكرتاريا الحملة، والائتلافات التربوية العربية، ومنظمات المجتمع المدني، يوم الخميس الموافق 19/1/2023، من الساعة 11 صباحا-3 مساء من خلال موجة إعلامية مفتوحة بمشاركة عربية ودولية واسعة على منصة زوم، عبر الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/j/87345184445...

و تهدف حملة المناصرة الإقليمية الى مطالبة الحكومات بتوفير تمويل كافٍ ومستدام يلبي الاحتياجات الأساسية والمستجدة لقطاع التعليم وبما يحقق الانصاف والعدالة والشمول والمساواة، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء الديون على الدول العربية وتحويل هذه الديون لصالح دعم التعليم.