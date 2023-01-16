نقابة اصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية تجري انتخاباتها للدورة الرابعة 2023 _2025

وطن: اجريت انتخابات الهيئة العامة بحضور ومشاركة كبيرة من اعضاء نقابة اصحاب شركات ومحالات تجارة المواد الغذائية والتي انتهت باختيار 11 مرشح من اصل 13 وقد تمت الانتخابات بصورة ديمقراطية باشراف مديرية العمل .

يذكر ان عدد الاعضاء في الهيئة العامة والذين يحق لهم الانتخاب هم 243 عضو وقد وصل منهم لصندوق الاقتراع 216 وتم الغاء 6 لعدم تطبيقهم شروط الانتخاب واعتمد 210 صوت لتصل نسبة التصويت الى 92% .

بعد اعلان النتائج عقد المرشحون الفائزون اجتماعهم الاول في النقابة للتوافق على المسميات في الدورة القادمة والتي كانت على النحو التالي

وسيم الجعبري " رئيساً للنقابة"

اياد قفيشة " نائباً لرئيس النقابة "

اياد القدسي " امين السر "

ايمن النتشة "امين الصندوق"

بدر عاشور "العلاقات العامة "

عادل الدويك " الناطق الاعلامي "

مهند ابو زينة " عضو هيئة عامة "

محمود ابو عطوان " عضو هيئة عامة "

خالد النجار " عضو هيئة عامة "

بسام غنام " عضو هيئة عامة "

منتصر حلايقة " عضو هيئة عامة "

وشهدت الانتخابات حضور من المؤسسات واتحاد الصناعات ومديرية العمل ومديرية الاقتصاد وملتقى رجال الاعمال والغرفة التجارية .