استشهاد الطفل عمر خمور من مخيم الدهيشة

وطن: اعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل عمر لطفي خمور (14 عاما) من مخيم الدهيشة.

وقالت الصحة ان الطفل خمور استشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة صباح اليوم في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وأصيب الطفل خمور برصاصة في الرأس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، اندلعت إثرها مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة طفل برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.