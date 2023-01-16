الهيئة التنظيمية للأسرى تقرر اغلاق سجن النقب

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان الهيئة التنظيمية للأسرى الفلسطينيين قررت اغلاق سجن النقب التابع للاحتلال.

وقالت ان الهيئة التنظيمية للأسرى قررت تعليق كافة مناحي الحياة في السجن، والتي لن تعود الى طبيعتها الا بعودة كافة الاسرى الذين نقلهم الاحتلال مؤخراً من السجن مؤخرا.

وكثفت سلطات الاحتلال في الايام الماضية من نقل الاسرى من السجون، فقد شرعت منذ الأمس بتنفيذ عميلة نقل بحقّ (70) أسيرًا يقبعون في قسم (8)، حيث نقلت بالأمس (40) أسيرًا، ومن المتوقع اليوم أن يتم نقل (30) أسيرًا آخرين