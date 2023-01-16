إدارة سجن "مجدو" تشرع بعمليات نقل بحقّ (70) أسيرًا إلى سجن "جلبوع"

وطن: قال نادي الأسير ، إنّ إدارة سجن "مجدو" شرعت منذ الأمس بتنفيذ عميلة نقل بحقّ (70) أسيرًا يقبعون في قسم (8)، حيث نقلت بالأمس (40) أسيرًا، ومن المتوقع اليوم أن يتم نقل (30) أسيرًا آخرين

‏ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عملية النقل هذه تأتي بعد نحو أسبوع من عملية نقل، جرت بحقّ (80) أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وخلالها نفّذت قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى>

‏من الجدير ذكره أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية العام الماضي، 4700 أسير/ ة