الصحة: إصابة طفل بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الدهيشة

وطن: أصيب، فجر اليوم الاثنين، طفل (14 عاما) برصاصة في رأسه، واعتقل شاب آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة وشنت حملة دهم لمنازل المواطنين، اندلعت إثرها مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة طفل برصاصة في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة.

وقالت مصادر محليةا، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم، الشاب محمود صلاح هماش (24 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته.