الاحتلال يهدم منشآت تجارية قرب مدخل حزما شمال شرق القدس

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشآت تجارية، قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وهدمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية وورش تصليح المركبات على مدخل بلدة حزما قرب الحاجز العسكري، تعود ملكيتها للمواطنين: عودة جبر الخطيب، ومحمد مصطفى الخطيب، ومحمود جبر الخطيب، بعد أن أغلقت مدخل البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا على دوار الشهيد "عريبة".

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت قبل أقل من عام 10 منشآت تستخدم كورش لتصليح المركبات، في المنطقة ذاتها، بحجة عدم الترخيص.