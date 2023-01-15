مواجهات مع الاحتلال في حلحول ومخيم العروب

وطن: اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في بلدة حلحول، ومخيم العروب، بمحافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات في حلحول تركزت في منطقة "الذروة"، وذلك عقب انتشار قوات الاحتلال في المنطقة وإغلاقها المدخلين الشماليين للبلدة (الحواور والنبي يونس).

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في مخيم العروب.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت في وقت سابق اليوم مداخل بلدتي بيت أمر وحلحول، شمال الخليل، قبل أن تعتقل أربعة مواطنين خلال مداهمة وتفتيش محال تجارية في بيت أمر.