أرسنال يهزم توتنهام ويحلق في صدارة الدوري الإنجليزي

وطن: حسم أرسنال مباراة ديربي شمال لندن لصالحه، بفوزه على مضيفه وجاره توتنهام بهدفين دون رد اليوم الأحد لحساب الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية أرسنال، حارس مرمى نادي توتنهام، الفرنسي هوغو لوريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14، وصانع الألعاب النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 47 نقطة، ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب، حيث بات على بعد ثماني نقاط من أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: RT