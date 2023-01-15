الطبيب أحمد محاجنة الذي فصل لإعطائه حلوى لطفل يعود للعمل في "هداسا"

وطن: أعادت إدارة مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، اليوم الطبيب أحمد محاجنة من مدينة أم الفحم إلى العمل، بعد شهرين من إبعاده عن العمل وإبلاغه بقرار فصله لتقديمه قطعة حلوى لطفل من القدس، زعمت شرطة الإحتلال أنه نفذ عملية طعن أصيب فيها مستوطن.

وأوضح مستشفى "هداسا" في بيان أنه بعد تشكيل لجنة وساطة برئاسة القاضية المتقاعدة، هيلا جيرستل، في أعقاب حملة التحريض التي تعرض لها الطبيب المتخصص بجراحة القلب والرئتين، في شهر أكتوبر الماضي، تتعلق بسلوك الدكتور محاجنة، تجاه مريض في القسم تم اعتقاله للاشتباه في ضلوعه في عملية طعن، الأمر الذي تطلب فحصًا وتحقيقًا شاملين، اتخذ قرار بفصله نهائي من المستشفى وقتها، إلا أنه وبعد جلسة استدعاء مع ادارة المستشفى اليوم تقرر اعادته للعمل، باعتبار تصرفه لا يتعارض مع أخلاقيات مهنته.

المصدر : عرب 48