جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عزمه هدم منزل الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: " أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تدمير المنزل الذي كان يسكن فيه محمد صوف منفذ عملية منطقة أريئيل الصناعية التي قُتل فيها موتي اشكنازي ومايكل لاديجين وتامير افيحاي، وأصيب 4 آخرين.

و أوضحت عائلة الشهيد صوف إن سلطات الاحتلال ابلغتها من خلال مؤسسة "الهموكيد" عن قرارها بهدم كامل المنزل المكون من ثلاثة طوابق ومنحهم أربعة أيام للاعتراض على القرار.

يذكر ان الشهيد محمد صوف نفذ عملية سلفيت، صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 15/11/2022 في مستوطنة (أرائيل) المقامة على أرض محافظة سلفيت، وقتل خلالها ثلاثة مستوطنين وأصيب خمسة آخرين ثلاثة منهم بجروح خطيرة، في عملية طعن داخل مستوطنة "ارئيل" المقامة على أرض مدينة سلفيت.