الاحتلال يستدعي أمين سر "فتح" في القدس شادي مطور

وطن: استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، أمين سر حركة "فتح" في القدس المحتلة شادي مطور.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مطور في حي بيت حنينا شمال القدس، وسلّمت عائلته أمر استدعاء لتسليم نفسه فورًا.

وكان قائد قوات جيش الاحتلال قد أصدر في يوليو/ تموز 2022، قرار منع جديد بحق الناشط مطور، بموجبه يمنع من دخول الضفة الغربية لمدة 6 شهور، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، تحت ذريعة أن "حرية حركته تشكل خطرًا على أمن الاحتلال".

يذكر أن قوات الاحتلال كانت حرمت مطور من حضور جنازة والده في يناير/ كانون الثاني 2022، إضافة إلى منعه من التواصل المباشر وغير المباشر مع عدد من قيادات حركة فتح، وسحب إقامة زوجته ووقف مخصصات التأمين عنه وعن عائلته.