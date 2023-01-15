سلوان: الاحتلال يجرف أرض الحمرا التابعة للكنيسة الأرثوذكسية

وطن: أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد، على تجريف أرض الحمرا التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس في سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوة معززة من شرطة الاحتلال اقتحمت سلوان وحاصرت الارض البالغة مساحتها أكثر من 5 دونمات في منطقة العين التي تتبع للكنيسة، حيث وفرت الحماية للجرافات التي قامت بتجريف مسطح الأراضي.

ووفقا للمركز، فإن ما تسمى طواقم سلطة الطبيعة والجمعيات الاستيطانية، قامت بتجريف أرض الحمرا كما قامت جرافات وآليات الاحتلال باقتلاع الأشجار المثمرة، وإجراء حفريات في التربة.

وتقع قطعة أرض الحمرا على بعد 300 متر من السور الغربي للمسجد الأقصى، وتقع على مفترق طرق مهم يؤدي إلى وادي حلوة وحي الربابة في سلوان.

وتعد أرض الحمرا التي سيطرت عليها عصابات المستوطنين بإسناد ودعم قوات الاحتلال مؤخرا بقوة السلاح، من أكثر الأراضي المهمة والإستراتيجية في سلوان، وتضم العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.

وتعود ملكية أرض الحمرا لدير الروم الأرثوذكس، وهي مستأجرة من الدير منذ عام 1928 باسمي الشقيقين إبراهيم عوض سمرين وخليل عوض سمرين، والأرض متداولة في محاكم الاحتلال بسبب أطماع المنظمات الاستيطانية فيها، وقد جرى الاستيلاء قبل انتهاء مهلة تمديد المحكمة.

وبعد الاستيلاء على أرض الحمرا، تم تسييجها من قبل سلطات الاحتلال والإعلان عن بدء أعمال الحفريات لتهيود المكان وإقامة مشاريع استيطانية.

وسبق ذلك، أن رفضت محكمة الاحتلال طلب محامي عائلة سمرين إيقاف استيلاء المستوطنين على أرض الحمرا، المسجلة باسم رب العائلة خليل بعقد إيجار منذ عام 1928.

(المصدر- عرب 48)