مئات المواطنين يشيعون الشهيد احمد كحلة في رام الله ورمون

وطن: شيع مئات المواطنين في رام الله وبلدة رمون، اليوم الاحد، جثمان الشهيد أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب بلدة سلواد شرق رام الله صباح اليوم.

وانطلق موكب تشييع الشيهد احمد كحلة، وهو اب لثلاث بنات واثنين من الابناء، من مجمع فلسطين الطبي، الى وسط مدينة رام الله قبل ان يتوجه المشاركون الي بلدة رمون حيث تم تشييعه في مسيرة حاشدة وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال، ومؤكدة على مقاومته.

وكان جنود الاحتلال اطلقوا النار على المواطن كحلة في عملية اعدام صارخة، بعد ان استفزوه وانزلوه من المركبة التي كانت تقله برفقة ابنه اثناء توجههما صباح لعملهما، واطلقوا النار عليه من مسافة صفر، وفقا لما اكده شهود عيان.

وأفاد شاهد عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز عسكري مفاجئ أقيم على المدخل الغربي لبلدة سلواد، أطلقوا النار صوب المواطن كحلة من مسافة صفر، بعد ان أجبروه على النزول من مركبته، إثر مشادة كلامية.

واشار شهود العيان الى ان جنود الاحتلال تعمدوا استفزاز المواطن كحلة وتشاجروا معه وانزلوه من المركبة وأطلقوا النار عليه، مؤكدين ان اي عمل ضد الجنود لم يقع في المكان.