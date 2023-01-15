وزير التربية يلتقي بطلبة من غزة يشاركون في هاكثون "ستيم" لنوادي البرمجة

وطن: التقى وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني، وفداً طلابياً من مدارس قطاع غزة يشارك في فعاليات هاكثون "ستيم" STEM لطلبة نوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت، والذي أطلقته الوزارة، ومنظمة اليونسكو، وجامعة بوليتكنك فلسطين، بمشاركة 70 طالباً/ة و18 مدرباً من المحافظات الشمالية (الضفة) والجنوبية (قطاع غزة) ، وتعد هذه المشاركة الأولى لطلبة قطاع غزة في نشاط مشترك مع أقرانهم من طلبة الضفة.

وأكد عورتاني أهمية مشاركة الطلبة في مثل هذه الفضاءات العلمية وتفاعلهم من مختلف المناطق، مرحباً بطلبة قطاع غزة، وأهمية تواجدهم مع زملائهم من محافظات الضفة لافتاً إلى أن وجود طلبة غزة في الملتقى يشكل علامة فارقة، مجدداً التزام الوزارة بتوفير كل ما من شأنه رعاية إبداعات طلبة غزة وإبرازها.

وكان الهاكثون قد انطلق في أريحا بحضور ممثلي الوزارة وجامعة بوليتكنك فلسطين واليونسكو، وهو أحد محاور مشروع "تطوير مهارات الإبداع والتنمية المستدامة والبرمجة في المدارس الحكومية والخاصة لمشرفي وطلبة الوزارة ضمن منحى STEM والذي يتم تنفيذه على مدى عام كامل، ويتواصل هذا الملتقى على مدار أسبوع كامل حيث سيتوج بمعرض لإبداعات الطلبة ونتاجات التدريب.