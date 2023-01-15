بعد اختياره رئيسا لغرفة تجارة رام الله.. العطاري لوطن: المجلس الجديد سيعد خطة استراتيجية للفترة المقبلة للنهوض بالقطاع التجاري

وطن: اعلن مجلس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة الجديد انه توافق على اختيار عبد الغني العطاري رئيسا للمجلس للدورة المقبلة، بينما جرى اختيار محمد زيد النبالي نائبا للرئيس، وزاهر الحميدات امينا للسر، وناجح عمر عبيد القاضي أمينا للصندوق، ومحمد عبد الغني عابدين نائبا لامين السر، وسعدي الخليلي نائبا لأمين الصندوق.

وجرى اختيار مجلس غرفة وتجارة رام الله والبيرة الجديد بحضور مسؤول وحدة القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني ايهاب الحج ياسين، وممثل اتحاد الغرفة التجارية والصناعية.

وقال العطاري في حديث لـ "وطن" بانه جرى التوافق بين اعضاء المجلس الثلاثة عشر على توزيع المهام والمناصب.

ولفت العطاري ان المجلس الجديد سيعمل على اعداد خطة استراتيجية خلال الفترة المقبلة، من اجل العمل عليها خلال دورة المجلس الجديد للغرفة التجارية والتي ستستمر لمدة 4 سنوات، لافتا الى انه سيتم اطلاع وسائل الاعلام وكل الاطراف ذات الصلة على تفاصيل الخطة الاستراتيجية حال إقرارها.

واكد ان الهدف الاول لمجلس الغرفة التجارية هو خدمة التاجر، مشيرا الى وجود مجموعة من التحديات التي سيعمل المجلس على مواجهتها وتذليلها، مؤكدا ان الاحتلال يبقى العائق الاول والاكبر امام تطور الاقتصاد الفلسطيني والحركة التجارية.

ولفت العطاري الى ان من بين القضايا الملحة التي سيعمل المجلس على حلها، ملف العمال والايدي العاملة في الزراعة والصناعة، والتعاون مع الحكومة، تأثير عدم استقرار صرف العملات على عملية الاستيراد، الى جانب الشح الكبير بالإنتاج العالمي من المواد، وتوفير المنتجات الاساسية في السوق المحلية.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني اعلنت صباح اليوم، اسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بالتزكية.

وفاز بعضوية مجلسة غرفة تجارة رام الله والبيرة التالية اسماؤهم: ناجح عمر عبيد القاضي، عبد الغني حسن عبد الغني دحادحة (العطاري)، محمد يوسف محمد زيد (النبالي)، زياد محمد داوود سليم، عبد الرحمن خالد عبد الرحمن ابو فخيدة، زاهر احمد صالح الحميدات، حسام عيسى عبد قنديل، محمد عبد الغني رشيد عابدين، سهى عمر صبري خواجا، سعدي مصطفى سعدي الخليلي، موسى سالم موسى شامية، رمزي سهيل رمزي جابر، محمد موسى محمد صوالحة.