وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية يلتقي رئيس بلدية يعبد

وطن: استقبل يوم أمس السبت، رئيس بلدية يعبد السيد أمجد عطاطرة وأعضاء المجلس البلدي في دار البلدية، وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم: أعضاء اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية و عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإبراهيم أبو حجلة، و عدد من أعضاء اللجنة المركزية، بالإضافة لوجود قيادات من الجبهة الديمقراطية في بلدة يعبد.

ورحب عطاطرة بالوفد الضيف مُثمناً هذه الزيارة لما لها من أهمية في تعزيز التواصل بما يخدم المجتمع ويعزز العلاقات الوطنية.

وبدوره شكر رمزي رباح بلدية يعبد على حسن الاستقبال معرباً عن تقدير الجبهة لبلدية يعبد على دورها الوطني والاجتماعي، بما تقدمه من خدمات للمواطنين واهتمامها بالقضايا الوطنية.