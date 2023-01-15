بنك الإسكان يكرم عدد من موظفيه بجائزة الموظف المثالي للعام 2022

وطن:قام بنك الإسكان بتكريم عدد من موظفيه بجائزة الموظف المثالي للعام 2022 والتي ضمت 27 موظف من مختلف الدوائر والفروع في فلسطين، تقديرا لانتمائهم وتفانيهم وإخلاصهم في أداء أعمالهم، وتأكيداً على قيم البنك الجوهرية، وذلك انسجاماً مع ما تنص عليه أنظمة البنك الداخلية، وبحضور السيد أسامة حرز الله المدير الإقليمي لبنك الإسكان ونائباه ومدراء الدوائر ومدراء الفروع، حيث قام بتسليمهم مكافآت مالية ودرع الموظف المثالي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم لهم في فندق الميلينيوم في رام الله.

ومن جانبه أكد حرز الله على الأهمية التي توليها إدارة البنك لهذا الجانب، مضيفا بأن هذا التكريم جاء للتفاني والجهد المخلص الذي تميز به الموظفون في البنك خلال العام 2022، وقد خاطب حرز الله الموظفين المكرمين وهنأهم بهذه المناسبة الرمزيّة، وركز على ضرورة الاستمرار بالأداء المتميز والولاء الصادق والعطاء الموصول للبنك، حتى يبقى بمستوى ثقة المساهمين والعملاء من مودعين ومقترضين ومتعاملين، مؤكّداً أنّ تظافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد هو الأساس الذي أوصل مؤسسة بنك الإسكان إلى المكانة المرموقة والموقع المتقدم الذي يتبوؤه البنك في الجهاز المصرفي.

وقد أشاد بعطاء الموظفين الفائزين بالتكريم وبارك جهودهم وتمنى لهم التوفيق في خدمة مؤسستهم، حيث تتم مقابلة الجهد المثمر بالمكافأة والتقدير المادي والمعنوي. هذا وأكد على ضرورة تكريم كل موظف يساهم في رفع كفاءة الأداء العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتحت إطار مفاهيم الجائزة التي تركز على التميز بالعطاء وتنعكس إيجابا على تقديم الخدمات البنكية بأفضل صورها، وقد حثهم على المزيد من الجهود في تطوير أنفسهم وقدراتهم والحرص على الاهتمام بالعملاء.

ويأتي هذا التكريم، حرصا من بنك الإسكان على الاهتمام المتواصل بموظفيه وتقديراً لعطائهم وتفانيهم في العمل، إلى جانب إيمان البنك بأهمية مكافئة موظفيه وأثر ذلك في تحسين مستوى أداء الموظفين والارتقاء بالخدمات التي تقدم للعملاء وبما يضمن تقدم البنك وتميزه في السوق المصرفي الفلسطيني.

ومن جهتهم، عبر الموظفين عن تقديرهم لهذه المبادرة وهذا الاهتمام، مؤكدين على دوام العطاء واستمرار بذل الجهود بولاء تام إلى مؤسستهم العريقة، والاستمرار معها بحب وانتماء.